Tubarãozinho vence o São Bento e continua vivo na Copinha

A equipe de juniores do Londrina Esporte Clube visitou o São Bento, na noite deste sábado (08), no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo-SP, pela 2ª rodada do Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Junior e venceu por 2 a 1. Os gols do Alviceleste foram do meio-campo Kássio e do atacante Wilker. Com o resultado, o LEC chega aos três pontos e ocupa a 3ª colocação do Grupo 22. Na última rodada do Grupo 22, o Londrina visita o EC São Bernardo, no Estádio Baetão, na terça-feira (11), às 19h15.

Com 3 minutos, Paterson recebeu dentro da área, girou e bateu pelo lado esquerdo do gol de Neneca. Aos 10’, Daniel Santos acionou Peu, que invadiu a área e o goleiros saiu em seus pés para fazer a defesa.

Aos 24 minutos, Eduardo arriscou de fora da área e Nathan espalmou para fora. Três minutos depois, Negueba fez jogada pela esquerda, cortou e bateu de longe, Neneca ficou com ela.

Com 39’, Wilker recebeu na esquerda, cortou para dentro e bateu e colocado, a bola foi pelo lado esquerdo de Nathan. Dois minutos depois, Kássio cobrou escanteio da direita e Gabriel desviou por cima do gol. Aos 42 minutos, Negueba recebeu, balançou na frente da marcação e bateu, Neneca segurou firme.

Aos 5’ do 2º tempo, Kássio cobrou falta quase na linha de fundo do lado direito, Toni Nang conseguiu o domínio e bateu fraco pelo lado. Com 9 minutos, Guilherme Silva chegou até a linha de fundo pelo lado esquerda e cruzou rasteiro, Kássio estava dentro da área para completar para o gol, abrindo o placar no Estádio Baetão.

Aos 12 minutos, Mateusinho arriscou de longe e Neneca segurou firme. Cinco minutos mais tarde, Cirilo recuperou a bola e acionou Wilker, que passou pela marcação e dentro da área, bateu no canto esquerdo de Nathan, ampliando o marcador no Estádio Baetão.

Com 19’, Davi bateu falta direta para o gol e Nathan segurou firme. Aos 33 minutos, após cruzamento rasteiro da esquerda, Bozzolan dominou e bateu de dentro da grande área e Neneca fez milagre.

Aos 37’, Guilherme cobrou escanteio da direita e João Vitor cabeceou pelo lado. Com 41 minutos, Guilherme carregou e bateu da entrada da área, Neneca fez a defesa em dois tempos.

Com 43’, após passe em profundidade dentro da área, Liédson bateu na saída de Neneca para diminuir. Aos 48 minutos, Alessandro cobrou falta lateral da esquerda, Cirilo desviou no canto esquerdo e Nathan espalmou pelo lado.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 2 LONDRINA

São Bento: Nathan; Ramos (Lucas André), Samuel, João Vitor e Cadu (Gustavo); Matheus Isaías, Lucas Sant’ana e Mateusinho (Liédson); Negueba (Guilherme), Juan (Paulo Márcio) e Paterson (Bozzolan).

Técnico: Kike Andrade.

Londrina: Neneca; Eduardo, Gabriel, Léo e Guilherme Silva; Davi (Tamarana), Toni Nang (Victor Hugo) e Wilker (Alessandro); Daniel Santos, Kássio (Ibanez) e Peu (Cirilo).

Técnico: Edinho.

Árbitro: Leonardo de Jesus Sampaio-SP

Assistente 01: Willian de Araújo Gonçalves-SP

Assistente 02: Haislan Alves de Morais-SP

Quarto árbitro: Carlos Eduardo Gomes-SP

Analista de vídeo: Douglas Perrone Katayama-SP

Gols: Liédson aos 43’ do 2º tempo (São Bento); Kássio aos 9’ do 2º tempo e Wilker aos 17’ do 2º tempo (Londrina).

Cartão amarelo: Ramos, Cadu e Lucas Sant’ana (São Bento); Davi, Daniel Santos e Eduardo (Londrina).