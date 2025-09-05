A Motus - Empresa Júnior de Educação Física da UEL - abre inscrições para a segunda edição de 2025 do Motus Sports, que promove atividades esportivas recreativas aos sábados no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE). Desta vez, o projeto ocorrerá entre 6 de setembro e 13 de dezembro, com foco em modalidades mistas, sem distinção de gênero ou nível técnico, priorizando a integração e o

divertimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A iniciativa é aberta a estudantes da UEL e à comunidade externa, incluindo participantes a partir de 16 anos. Menores de idade devem apresentar autorização assinada por responsável.





As modalidades oferecidas são vôlei e futsal, ambas em formato livre e misto, com horários distribuídos ao longo do dia nas quadras do CEFE. Todas as atividades contarão com monitoria especializada para garantir segurança e inclusão.

Publicidade





Inscrições e valores:





Publicidade

As inscrições podem ser realizadas enquanto houver vagas. Os interessados devem:

Preencher formulário online (redes sociais Motus); Confirmar disponibilidade com Rhuan Gabriel: (43) 9.8823-3927; Efetuar pagamento via PIX e enviar comprovante. Valores:

● Vôlei: R$ 110,00 (semestre)

● Futsal: R$ 80,00 (semestre)

*Valores diferenciados devido à possibilidade de cancelamentos por condições climáticas nas modalidades nas quadras externas.

Uniforme e recomendações:

Desta vez, a organização fornecerá camiseta/uniforme para melhor identificação e controle dos participantes. Recomenda-se uso de roupas leves e calçados adequados.

Faltas consecutivas sem justificação podem levar ao cancelamento da vaga. Não há reembolso em caso de desistência.





Saiba mais sobre a Motus aqui.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.