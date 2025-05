Valendo a liderança, Londrina EC e Athletico se enfrentam no Estádio do Café

O Londrina entra em campo neste sábado (15), às 16h, para enfrentar o Athletico no estádio do Café visando a liderança do Campeonato Paranaense. Se vencer, o Tubarão fecha a primeira fase na primeira colocação com 23 pontos e quebra um tabu de 44 anos.





A última vez que o time alviceleste foi o primeiro colocado em uma fase inicial de Estadual foi em 1981, ano do bicampeonato do clube.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Furacão, segundo colocado com 19 pontos, chega com a mesma ambição, visto que com uma vitória terminaria no topo da tabela, o que dá a vantagem de decidir todas as fases do mata-mata como mandante. Vale destacar que o Operário (19) também pode terminar como líder. Basta vencer o Maringá (16) e torcer por um empate entre Londrina e Athletico.





Toda a rodada será disputada no mesmo horário: Paraná x Coritiba, Cascavel x Rio Branco, Andraus x São Joseense e Azuriz x Cianorte.

Publicidade





O técnico Claudinei Oliveira admitiu que os resultados do LEC neste momento da temporada "superam as expectativas". Segundo ele, mesmo que o time termine líder da primeira fase, ainda há coisas a serem melhoradas ou ajustadas.





“(O processo) está todo de acordo com o que imaginávamos, mas está até superando as expectativas quanto aos resultados. Dá para melhorar ainda a performance individual, tática. Depois do jogo contra o Athletico vamos ter uma semana para trabalhar até o primeiro jogo do mata-mata, depois temos um intervalo ainda maior para trabalhar. Vamos fazer um apanhado de todos os jogos, ver onde erramos mais e onde acertamos mais”, destacou o treinador do Tubarão após a vitória por 2 a 1 sobre o Andraus.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: