Vini Jr., Rodrygo e Militão se juntam à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Mais cinco jogadores se apresentaram na segunda-feira (3) ao técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. O primeiro a chegar foi o goleiro Rafael, do São Paulo, que desembarcou pela manhã em Orlando, na Flórida.





Desde quinta-feira (30), os convocados se preparam nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. No final da tarde de segunda-feira, Bento, Endrick, Arana e Éderson chegaram no hotel.



O atacante Endrick, ex-Palmeiras, não escondeu a alegria ao se apresentar ao técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.





O jogador de 17 anos é um dos trunfos do Brasil para a disputa da Copa América, que será aberta no dia 20. Nesta terça-feira (4), ele fez o primeiro treino no ESPN Wide World Sports Complex, em Orlando.

"Estou muito feliz. A Copa América será o meu primeiro campeonato oficial pela seleção Brasileira. Vamos treinar bastante para tentar conquistar o título", afirmou Endrick.





"Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão e será um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título", acrescentou.





O grupo ficará completo nesta quarta-feira (5), quando Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Junior desembarcarem nos Estados Unidos. No sábado (1), os três conquistaram a Champions League pelo Real Madrid. O clube espanhol venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0.





