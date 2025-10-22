Pesquisar

FINAL DA SÉRIE C

Volante Alison não treina e é dúvida no Londrina EC para sábado

Matheus Camargo - Redação Folha
22 out 2025 às 19:18

Foto: Rafael Martins / LEC
O volante Alison foi a principal baixa do Londrina no treino desta quarta-feira (22), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e ainda é dúvida para a decisão de sábado (25), contra a Ponte Preta, às 17h, no Moisés Lucarelli, pela partida de volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro.


Antes do jogo de ida, a informação era de que o jogador havia sido poupado para se recuperar de um problema muscular, sem que o clube confirmasse uma lesão. A expectativa era de que ele retomasse os trabalhos normais com o grupo na terça-feira (21). Alison participou do processo regenerativo, mas não foi a campo com os companheiros. A situação se repetiu nesta quarta: enquanto o elenco treinava no gramado, o volante fez um trabalho particular na academia, realizando atividades complementares. Assim, sua presença na decisão segue incerta.

Caso Alison não reúna condições de jogo, Zé Breno deve ser mantido entre os titulares, após receber elogios do técnico Rogério Corrêa pela atuação no primeiro confronto da final.


Foco na decisão

As mudanças e imprevistos na rotina de treinos, no entanto, não preocupam o elenco alviceleste. O capitão Wallace destacou a preparação completa da equipe para todos os cenários possíveis na partida decisiva.

“Pensamos em todas as possibilidades. O futebol é caótico e não controlamos nada. Podemos ganhar de forma tranquila, difícil, com ampla vantagem ou em um jogo apertado. Estamos nos treinamentos trabalhando todas as situações possíveis, abordando tudo, para que, aconteça o que acontecer, possamos executar da melhor forma”, afirmou o zagueiro.


Se o confronto terminar empatado em Campinas, o título será decidido nos pênaltis, e Wallace se colocou à disposição para assumir uma das cobranças, caso necessário.

“Se houver pênalti e eu precisar cobrar, vou e cobrarei. Se não, outros irão e cobrarão. O futebol tem milhares de situações, e estamos trabalhando para estar preparados para todas elas”, completou o capitão do Londrina.


Esporte futebol londrina esporte clube LEC volante Alison do Londrina EC Brasileirão série C Decisão Série C Série C
