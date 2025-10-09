Volante Alison quer Londrina EC longe de “armadilhas” e "sem clima de festa"

O Londrina tem no sábado (11), às 17h, o jogo mais importante da temporada. No estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o time enfrenta o São Bernardo com a vantagem de poder vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir o acesso à Série B. Apesar da boa situação, o clube mantém o alerta para não cair na “armadilha” de se acomodar diante da vantagem.





O volante Alison, titular absoluto e um dos líderes do elenco, reforçou o discurso de foco total. A ideia é valorizar o que já foi conquistado, mas sem deixar que isso interfira no desempenho dentro de campo.

“Ficamos felizes pelo resultado contra o Floresta (vitória por 1 a 0), pelo passo que demos, mas logo depois, no vestiário, deixamos muito claro que nosso objetivo ainda não foi concluído. O sentimento para este jogo é de decisão. Estamos nos preparando para uma final. No sábado, vamos disputar o jogo mais importante do Londrina no ano, a partida que pode recolocar o clube na Série B”, afirmou o camisa 5 do Tubarão.





“Aqui dentro não tem clima de festa, não existe a sensação de que o objetivo já foi alcançado, porque ainda não foi. Teremos um jogo muito difícil, e isso está muito claro para todos nós. Precisamos fazer uma semana de muito foco e dedicação nos treinos, como temos feito. Sábado tem tudo para ser um dia especial, mas precisamos estar bem preparados”, completou Alison.

O cenário lembra o que o Londrina viveu no Campeonato Paranaense, na semifinal contra o Operário. Na ocasião, o time venceu o primeiro jogo fora de casa, em Ponta Grossa, por 1 a 0, e precisava apenas de um empate no jogo de volta, no estádio do Café, para chegar à final. No entanto, acabou derrotado por 2 a 1, após sair atrás duas vezes e buscar o gol com Iago Teles, mas perdeu a vaga nos pênaltis.





“Por mais que as situações sejam parecidas, muita coisa mudou. Não podemos cair na armadilha de pensar que o empate ou até uma derrota por um gol são suficientes”, alertou Alison, que também esteve em campo naquela semifinal. “O São Bernardo é uma equipe muito forte e vai vir para vencer.

Precisamos estar prontos, manter a humildade e os pés no chão, confiando na nossa qualidade, mas sabendo que será preciso correr muito, disputar cada bola e fazer uma grande partida. Não podemos entrar pensando que o empate basta. Vamos jogar para vencer.”

Adversários também querem o acesso





Para conquistar o acesso sem depender de outros resultados, o São Bernardo precisa vencer o Londrina por dois gols de diferença no VGD. Apenas os dois times jogam por suas próprias forças. O time paulista também sobe com uma vitória simples, mas dependeria do resultado do Floresta contra o Caxias, no Centenário.

Na outra partida do grupo, Floresta e Caxias ainda sonham com a vaga, mas dependem de combinações. O Floresta precisa vencer e torcer por um tropeço do São Bernardo. Se empatar, sobe caso o Londrina vença. Já o Caxias só tem chance se vencer o Floresta por três gols de diferença e o Londrina derrotar o time paulista.



