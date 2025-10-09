Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
pé no chão

Volante Alison quer Londrina EC longe de “armadilhas” e "sem clima de festa"

Matheus Camargo - Redação Folha
09 out 2025 às 11:48

Compartilhar notícia

Foto: Rafael Martins / LEC
Publicidade
Publicidade

O Londrina tem no sábado (11), às 17h, o jogo mais importante da temporada. No estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o time enfrenta o São Bernardo com a vantagem de poder vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir o acesso à Série B. Apesar da boa situação, o clube mantém o alerta para não cair na “armadilha” de se acomodar diante da vantagem.


O volante Alison, titular absoluto e um dos líderes do elenco, reforçou o discurso de foco total. A ideia é valorizar o que já foi conquistado, mas sem deixar que isso interfira no desempenho dentro de campo.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

“Ficamos felizes pelo resultado contra o Floresta (vitória por 1 a 0), pelo passo que demos, mas logo depois, no vestiário, deixamos muito claro que nosso objetivo ainda não foi concluído. O sentimento para este jogo é de decisão. Estamos nos preparando para uma final. No sábado, vamos disputar o jogo mais importante do Londrina no ano, a partida que pode recolocar o clube na Série B”, afirmou o camisa 5 do Tubarão.


“Aqui dentro não tem clima de festa, não existe a sensação de que o objetivo já foi alcançado, porque ainda não foi. Teremos um jogo muito difícil, e isso está muito claro para todos nós. Precisamos fazer uma semana de muito foco e dedicação nos treinos, como temos feito. Sábado tem tudo para ser um dia especial, mas precisamos estar bem preparados”, completou Alison.

Publicidade


O cenário lembra o que o Londrina viveu no Campeonato Paranaense, na semifinal contra o Operário. Na ocasião, o time venceu o primeiro jogo fora de casa, em Ponta Grossa, por 1 a 0, e precisava apenas de um empate no jogo de volta, no estádio do Café, para chegar à final. No entanto, acabou derrotado por 2 a 1, após sair atrás duas vezes e buscar o gol com Iago Teles, mas perdeu a vaga nos pênaltis.


“Por mais que as situações sejam parecidas, muita coisa mudou. Não podemos cair na armadilha de pensar que o empate ou até uma derrota por um gol são suficientes”, alertou Alison, que também esteve em campo naquela semifinal. “O São Bernardo é uma equipe muito forte e vai vir para vencer.

Publicidade


Precisamos estar prontos, manter a humildade e os pés no chão, confiando na nossa qualidade, mas sabendo que será preciso correr muito, disputar cada bola e fazer uma grande partida. Não podemos entrar pensando que o empate basta. Vamos jogar para vencer.”

Publicidade


Adversários também querem o acesso


Para conquistar o acesso sem depender de outros resultados, o São Bernardo precisa vencer o Londrina por dois gols de diferença no VGD. Apenas os dois times jogam por suas próprias forças. O time paulista também sobe com uma vitória simples, mas dependeria do resultado do Floresta contra o Caxias, no Centenário.

Cadastre-se em nossa newsletter


Na outra partida do grupo, Floresta e Caxias ainda sonham com a vaga, mas dependem de combinações. O Floresta precisa vencer e torcer por um tropeço do São Bernardo. Se empatar, sobe caso o Londrina vença. Já o Caxias só tem chance se vencer o Floresta por três gols de diferença e o Londrina derrotar o time paulista.


Esporte futebol londrina esporte clube Alison do Londrina EC volante Brasileirão série C Série C Campeonato Brasileiro
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas