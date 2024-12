Volante e meia se apresentam e Londrina EC treina com 19 jogadores

O Londrina iniciou a segunda semana de preparação com 19 jogadores à disposição do técnico Claudinei Oliveira. As novidades no fim de semana foram as apresentações do volante Kadi e do meia Gustavo França.







Os dois jogadores, remanescentes da Série C, ganharam alguns dias a mais de folga, mas já foram incorporados ao elenco. Os dois atletas têm contrato com o LEC até 2025. O treinador ainda não ganhou novos reforços e o grupo de jogadores tem nomes que estavam no Brasileiro e garotos do time sub-20.







Treinaram nesta segunda-feira (2) os goleiros Elzo, Isaque e William, os laterais Daniel Bolt, Maurício, Gustavo e Lauan, os zagueiros Cadu, Caio e Rayan Poltronieri, os volantes Carlão e Kadi, os meias Gustavo França e Wellington e os atacantes Henrique, Iago Teles, Ícaro, Kevyn e Pablo.

Em relação a reforços, o Londrina anunciou apenas o acerto com o zagueiro Wallace. No entanto, o jogador está em férias após a disputa da Série B e deve se apresentar apenas a partir do dia 10 de dezembro. Novos jogadores devem chegar também somente a partir da próxima semana.





TREINOS





Após três dias realizando exames médicos e trabalhos na academia, os jogadores foram a campo pela primeira vez no fim de semana. Claudinei Oliveira comandou os primeiros treinamentos com bola no sábado e no domingo, no estádio do Café.





