Volante fez apenas um treino pelo Londrina EC antes de ir a campo contra o Coritiba

O volante Alison estreou pelo Londrina na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, domingo (12), estádio no Couto Pereira, e admitiu que pouco treinou com a equipe antes de ir a campo pela primeira vez.





O jogador substituiu o jovem Wellington, que começou como titular, mas que levou cartão amarelo ainda no início do confronto. Por precaução, Claudinei Oliveira sacou o meio-campista de 20 anos e colocou o atleta ex-Santos no gramado na volta do intervalo.

“Faz tempo que não tenho uma sequência de jogos. A última partida que tinha jogado 45 minutos tinha sido em 2022, se não me engano”, disse Alison, que na verdade esteve em campo por 70 minutos na derrota por 2 a 1 do Santos para o Newell’s Old Boys pela Copa Sul-Americana em 6 de junho de 2023. No jogo seguinte, contra o Coritiba, voltou a lesionar os ligamentos do joelho.





“Eu vou me doar ao máximo para jogar todos os jogos que o Londrina precisar. Vou dar meu máximo para estar à disposição sempre.”

Alison não escondeu o sentimento de felicidade ao voltar aos gramados para disputar um tempo completo de uma partida de futebol. O volante, bicampeão paulista, vice da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Santos, explicou que o técnico Claudinei Oliveira foi fundamental para que assinasse com o Londrina por toda a temporada de 2025.





“O Claudinei foi fundamental na minha vinda para cá. Demonstrou interesse junto com o Londrina. Eu conheço o Claudinei desde 2009, trabalhei na base, no profissional do Santos, agora posso trabalhar com ele novamente. Ele e o Londrina fizeram um esforço gigante para que eu viesse. Quero agradecer tudo o que estão fazendo por mim”, declarou Alison, que pouco treinou com o elenco.





“Todo mundo me recebeu muito bem aqui, fui bem tratado, faz uma diferença absurda. Eu treinei um dia e vim para o jogo. Se o pessoal não tivesse me recebido da forma que recebeu, eu encontraria mais dificuldades. É um início de trabalho, acho que essa junção de jovens e experientes tem tudo para dar certo.”





