Volante Lucas Marques ainda não treina com bola e é dúvida no Londrina EC

O Londrina trabalhou novamente nesta quinta-feira (11) no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em preparação para enfrentar o Floresta-CE no domingo (14), às 16h30, pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C. No período aberto à imprensa, foi possível observar que o volante Lucas Marques segue em fase de transição. O meio-campista, titular durante a temporada, não participou nem do aquecimento e realizou apenas atividades específicas.





A expectativa é de que possa ser relacionado para a partida, mas a tendência é que inicie no banco, caso seja liberado. Se não atuar, Zé Breno deve seguir na equipe titular. O volante, que havia sentido uma fisgada na coxa e foi substituído no intervalo contra o São Bernardo, já está recuperado e treinou normalmente. Caso volte a sentir o incômodo, Villian e João Tavares disputariam a vaga.

Outro desfalque no gramado foi o zagueiro Rafael Castro, que segue com um problema nas costas e sequer apareceu para trabalhar com o grupo.





