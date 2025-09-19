Volante Zé Breno será desfalque do Londrina EC contra o Caxias

O Londrina terá um desfalque importante para a partida deste sábado (20), às 19h30, contra o Caxias, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O volante Zé Breno sentiu dores musculares, não treinou nesta sexta-feira (19) e está fora do jogo.





Titular nos últimos sete compromissos do Tubarão, atuando tanto ao lado de Alison quanto de Lucas Marques, Zé Breno vinha sendo peça de confiança do técnico Roger Silva. A ausência, no entanto, coincide com a principal novidade da semana: o retorno de Lucas Marques. Recuperado, o volante treinou sem restrições desde o início da semana, participou de um jogo-treino contra o Cambé na última segunda (15), no estádio José Garbelini, e nesta sexta trabalhou normalmente com o elenco. Sua volta está confirmada para o duelo que pode valer a liderança do grupo B do quadrangular final da Série C.

No período do treino aberto à imprensa, que equivale ao aquecimento, todo o elenco esteve à disposição de Roger Silva, exceto Zé. Até mesmo o zagueiro Rafael Castro, contratado junto ao Remo e ainda sem estrear devido a uma hérnia de disco, participou das atividades com o grupo.





Lucas Marques não atua desde 17 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, fora de casa, que garantiu o Londrina na fase decisiva da competição. Sem ele, o time acumulou quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota. Ele volta a compor a dupla de volantes com Alison.

