Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
NESTE SÁBADO

Volante Zé Breno será desfalque do Londrina EC contra o Caxias

Matheus Camargo - Redação Folha
19 set 2025 às 19:01

Compartilhar notícia

Foto: Rafael Martins / Londrina EC
Publicidade
Publicidade

O Londrina terá um desfalque importante para a partida deste sábado (20), às 19h30, contra o Caxias, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O volante Zé Breno sentiu dores musculares, não treinou nesta sexta-feira (19) e está fora do jogo.


Titular nos últimos sete compromissos do Tubarão, atuando tanto ao lado de Alison quanto de Lucas Marques, Zé Breno vinha sendo peça de confiança do técnico Roger Silva. A ausência, no entanto, coincide com a principal novidade da semana: o retorno de Lucas Marques. Recuperado, o volante treinou sem restrições desde o início da semana, participou de um jogo-treino contra o Cambé na última segunda (15), no estádio José Garbelini, e nesta sexta trabalhou normalmente com o elenco. Sua volta está confirmada para o duelo que pode valer a liderança do grupo B do quadrangular final da Série C.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No período do treino aberto à imprensa, que equivale ao aquecimento, todo o elenco esteve à disposição de Roger Silva, exceto Zé. Até mesmo o zagueiro Rafael Castro, contratado junto ao Remo e ainda sem estrear devido a uma hérnia de disco, participou das atividades com o grupo.


Lucas Marques não atua desde 17 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, fora de casa, que garantiu o Londrina na fase decisiva da competição. Sem ele, o time acumulou quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota. Ele volta a compor a dupla de volantes com Alison.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Esporte futebol Campeonato Brasileiro Série C londrina esporte clube Estádio VGD Londrina
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas