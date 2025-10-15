Pesquisar

ZAGUEIRO DO LEC

Wallace foca no título e quer ficar no Londrina EC para a Série B

Matheus Camargo - Redação Folha
15 out 2025 às 10:42

Foto: Rafael Martins / LEC
O zagueiro Wallace admitiu o desejo de permanecer no Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 e afirmou que a renovação pode ser oficializada nos próximos dias. Capitão do time no acesso, o experiente defensor de 37 anos destacou o vínculo que criou com o clube e o carinho da família pela cidade. Ele também explicou o que o motivou a abraçar o projeto do Tubarão, que culminou no retorno à Copa do Brasil e no acesso à segunda divisão nacional.


“A ideia é ficar. Gostei muito da cidade, esse foi o primeiro ponto. Adorei o clube, porque é um ambiente em que tenho prazer de estar todos os dias, de encontrar as pessoas, apesar dos ‘moleques’ serem bem insuportáveis”, brincou o camisa 4 do LEC em entrevista à Paiquerê 91,7. “Gosto de estar com eles. O staff do clube também é formado por pessoas de caráter excepcional. Tenho aprendido muito.”

Wallace contou ainda que a adaptação da família à cidade pesou na decisão. “Meu filho ama Londrina. Nós iríamos para Salvador nas férias, mas resolvemos ficar aqui porque ele quis, fez amigos e não quer ir embora. Estamos muito felizes. Ele gosta da escola, e a cidade é acolhedora. Eu aprendi a gostar de Londrina muito rapidamente. Então, a ideia é permanecer, sim. Dentro desta semana, tudo deve ser definido. Mas, no momento, a preocupação é a final: não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo.”


Diante da Ponte Preta, sábado (18), às 17h, o zagueiro iniciará a disputa da 22ª final da carreira profissional, com 14 títulos conquistados, entre eles a Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013, além da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2012.

“Minha carreira nunca foi decidida por acaso. Sempre soube para onde queria ir, e nunca deu errado. O único momento em que as coisas não caminharam bem foi quando terceiros escolheram onde eu deveria jogar. Em todos os clubes pelos quais passei, disputei finais e títulos. Quando cheguei aqui, foi uma das coisas que falei: o Londrina iria brigar pelo título paranaense e teria grande chance de conquistar o acesso. Eu não tinha dúvida disso.”


Pensando já na próxima temporada, o capitão projeta um Londrina ainda mais forte e competitivo na Série B. “Acredito que podemos montar uma equipe ainda mais competitiva, mantendo uma base. O futebol comete sempre o mesmo erro: quando não se obtém sucesso, acha-se que é preciso mudar tudo; quando o sucesso vem, acredita-se que nada deve ser alterado. É um equívoco. Pela minha experiência, vejo que temos margem para crescer, fortalecer a equipe em todos os setores e oferecer melhores condições. Isso já está acontecendo com o trabalho do Guilherme (Bellintani) em relação ao CT, que em breve estará pronto.”

“Sabemos que há ajustes a fazer e algumas posições a reforçar, o que é natural. O importante é manter a conduta dos atletas e a organização que tivemos neste ano, para que 2026 seja tão bom quanto. Espero que o Londrina não entre na próxima Série B apenas pensando em permanecer. Isso é contraproducente. Quem entra em uma competição pensando só em não cair já começa fadado ao fracasso”, concluiu o camisa 4 alviceleste.


O convite do Londrina

Wallace estava estabelecido em Salvador, no Vitória, clube onde foi revelado, até 2021, quando decidiu aceitar a proposta do Brusque. Em Santa Catarina, fixou residência em Itajaí, próxima à sede do clube, e se destacou durante três temporadas, chegando a receber uma oferta de renovação contratual. No entanto, tudo mudou após uma ligação da diretoria do Londrina. A partir daquele telefonema, o zagueiro conheceu o que considera sua terceira casa.


“Minha ideia inicial era permanecer em Salvador, no clube onde fui formado. Cheguei a receber um convite para trabalhar lá após encerrar a carreira, com um contrato de três anos para assumir um cargo diretivo. Mas, com a chegada de uma nova gestão, tivemos divergências de ideias. Eu acreditava em algumas coisas que eles não compartilhavam. Saí e fui para o Brusque. Gostei muito da cidade, de tudo o que ela oferecia, e por isso optamos por ficar lá. Quando o contrato terminou, o clube me procurou para renovar, até com a possibilidade de assumir uma função depois de encerrar a carreira”, contou o defensor.

“Pensei bastante, e então veio a ligação do Londrina. Tivemos uma conversa muito franca sobre o que o clube planejava. O Brusque passava por um processo de mudança que não era o que eu imaginava para o futebol. Quando conheci o projeto do Londrina, senti que aqui seria o lugar certo. E, como costuma acontecer quando sigo meu coração, deu certo. Graças a Deus, deu tudo certo”, completou Wallace.

Esporte futebol londrina esporte clube Tubarão LEC Zagueiro Wallace Reis
