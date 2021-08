Wallace Santos bate recorde no arremesso de peso e leva ouro em Tóquio

Wallace Santos bateu o recorde paralímpico e também o mundial, e levou a medalha de ouro no arremesso de peso nas Paralimpíadas de Tóquio. O atleta se superou e arremessou 12.63m batendo todos seus adversários. Ele disputou pela classe F54 e F55 (para atletas que competem em cadeiras de rodas com sequelas de poliomielite, lesões medulares ou amputações) e cravou uma medalha inédita na carreira, batendo o recorde da classe F55.



A melhor marca dele era de 11.98 metros, e nessa temporada, ele havia feito 11.69 metros. Na prova, ele falhou na segunda tentativa, mas nos outros arremessos fez 12.15m,11.96m,12.46m,12.45m e 12.63m. A medalha de prata ficou com o búlgaro Ruzhdi Ruzhdi que fez 12.23 metros, e o bronze ficou com o polonês Lech Stoltman que fez 12.15m.

O atleta iniciou no esporte paralímpico em 2013 em um projeto da polícia militar do Rio de Janeiro, após fraturar uma vértebra da coluna lombar em um acidente envolvendo um ônibus na empresa em que trabalhava. Com grande influência de Jonas Licurgo, ex-atleta paralímpico, que emprestou sua cadeira para Santos, o brasileiro se dedicou e foi convocado para seleção brasileira em 2016 para disputar as Paralimpíadas do Rio de Janeiro.

Além do ouro paralímpico, Santos faturou em 2019 ouro no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 e chegou como esperança de medalha em Tóquio, concretizando o feito com o incrível recorde.