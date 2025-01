Wellington comemora primeiro gol pelo Londrina EC

O volante Wellington fez seu primeiro gol como profissional na vitória por 3 a 0 do Londrina sobre o Paraná Clube no domingo (26), pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense, e celebrou em entrevista às redes sociais da equipe alviceleste. O meio-campista admitiu que "passou um filme pela cabeça" no momento de comemorar o gol feito sobre o Tricolor da Vila Capanema.





"Foi uma sensação muito boa. Na hora que fiz o gol, passou um filme pela cabeça. Desde pequeno nessa, desde os seis anos trabalhando para chegar nesse momento. É agradecer a Deus pelas oportunidades, por ir bem", destacou o jogador.

Wellington foi um dos destaques do LEC na disputa do Torneio Paraná de Verão. Titular nos três jogos da competição amistosa, o volante também começou o Campeonato Paranaense entre os onze na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: