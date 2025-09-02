Yago Dora conquista campeonato mundial de surfe

O paranaense Yago Dora é campeão da Liga Mundial de Surfe (WSL) pela primeira vez, título conquistado nesta terça-feira (2) em Cloudbreak, Fiji, ilha localizada no Pacífico Sul. Aos 29 anos, ele venceu o norte-americano Griffin Colapinto na final masculina da categoria por 15.66 a 12.33, coroando o bom desempenho durante toda a temporada.





Curitibano radicado em Florianópolis, Yago iniciou a final com uma nota de 7,33 e, logo depois, somou uma nova nota de 8,33, enquanto que as melhores parciais do norte-americano foram 6,33 e 6,00, não tendo chances de ameaçar o título mundial do brasileiro. Ele precisaria de uma nota superior a 9,00 para virar a disputa, o que não aconteceu, sagrando Yago campeão mundial.





“É um sentimento inexplicável. São muitos anos de dedicação, desde que iniciei no surfe até a coroação, então estou muito feliz. Mais um título que vai para o Brasil e uma honra adicionar meu nome a essa lista de campeões mundiais”, declarou Yago logo após a final. O Brasil conta com 8 dos 11 últimos títulos do WSL, conquistados por Gabriel Medina (3 vezes), Filipe Toledo (2 vezes) e Ítalo Ferreira e Adriano de Souza (uma vez).





Yago Dora liderou toda a Liga Mundial de Surfe de 2025, vencendo as etapas de Peniche, em Portugal, e Trestles, nos Estados Unidos.





Ele começou no surfe aos 11 anos influenciado pelo pai, Leandro Dora, que trabalhou com outros profissionais da modalidade.





Começou a se destacar em 2017, quando foi convidado a participar da etapa de Saquarema (RJ) da WSL. Naquela oportunidade, o paranaense superou nomes como Gabriel Medina e Mick Fanning e chegou à semifinal da competição. Após esse cartão de entrada, o surfista curitibano no ano seguinte se garantiu na elite da WSL e passou a competir o circuito.





O título de campeão mundial já havia batido na trave para Yago. Em 2023, ele chegou às finais do WSL, mas terminou a competição em quinto lugar. Naquele ano, o título ficou com Filipe Toledo.





Entre as mulheres, a jovem australiana Molly Picklum derrotou na final a atual campeã olímpica, a americana Caroline Marks, e conquistou seu primeiro título mundial.



