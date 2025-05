Yuri Lima, zagueiro do Londrina EC, rompe ligamentos do joelho

O zagueiro Yuri Lima não joga mais pelo Londrina no Campeonato Paranaense.





O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior na reta final da derrota do Tubarão por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, no sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

O caso é cirúrgico e o tempo de recuperação é de seis a oito meses.





Yuri Lima fez sua estreia pelo Tubarão justamente no sábado, quando entrou em campo no segundo tempo, aos 22 minutos, para substituir Yago Lincoln.





Aos 37, o defensor levou cartão amarelo e, aos 40, após dividida com um adversário, prendeu o pé no gramado e sofreu a lesão no joelho. Sem substituição a fazer, o LEC terminou a partida com dez jogadores.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: