Zagueiro Manzoli projeta Londrina em clima de final contra o Caxias

O zagueiro Wellington Manzoli mostrou confiança na conquista da primeira vitória do Londrina no quadrangular final da Série C. O Tubarão encara o Caxias neste domingo (28), às 19h, no estádio Centenário, pela 4ª rodada da fase decisiva da competição. Titular desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Brusque, na primeira fase, o defensor acredita que a equipe está próxima de conquistar os três pontos. Até aqui, o LEC soma três empates, mas lidera o grupo pelo número de gols marcados.





“Esses empates que a gente teve, dentro e fora de casa, merecíamos ter ganhado pelas oportunidades que criamos. Merecíamos a vitória. Eu acredito que estamos próximos desse resultado. O grupo está fechado, forte mentalmente, e acredito que vamos fazer um grande jogo lá em Caxias. Essa vitória vai acontecer”, afirmou Manzoli, que tem feito dupla de zaga com Wallace e recebido elogios pelas atuações.

De acordo com o defensor, a conta para alcançar o acesso é simples: duas vitórias fora de casa podem recolocar o Londrina na Série B. Além do duelo contra o Caxias, o time ainda enfrenta o Floresta, no dia 5 de outubro, em Horizonte (CE). “São dois jogos que podem colocar a gente na Série B. Seis pontos. Vamos para ganhar, mas com os pés no chão, com a ‘sandalhinha da humildade’. Vamos trabalhar dia a dia, estudar o que fizemos de bom nos últimos jogos e também o que erramos, para anular o Caxias. Estamos bem focados, mas é a humildade que vai nos fazer chegar na Série B”, garantiu.





Manzoli destacou ainda que o grupo encara a reta final da competição como uma sequência de decisões, o que aumenta a concentração e a preparação. Para o zagueiro, o duelo no Centenário promete ser equilibrado, com duas equipes que ainda sonham com o acesso. “A gente tem que se importar com o que fizemos nos últimos jogos: ter a bola, finalizar e aproveitar bem as oportunidades. Vai ser um grande jogo, entre duas equipes qualificadas, e vai vencer quem errar menos. Estamos preparados para isso. Vamos para o jogo da nossa vida, e eles também têm que se preparar”, afirmou.

Volta por cima





Wellington Manzoli chegou ao Londrina em meio às tentativas de substituir Caio, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) ainda na primeira fase da Série C. Yago Lincoln chegou a assumir a vaga, mas não se firmou, o que abriu espaço para o defensor canhoto conquistar a titularidade.

Formado nas categorias de base do Criciúma, Manzoli passou pelo Santos, onde foi vice-campeão da Libertadores em 2020, antes de ser negociado com o Almería, da Espanha. Também defendeu o Feirense, de Portugal, mas acabou retornando ao Brasil, onde rodou por clubes como Boavista-RJ, Amazonas e São Bento, além de duas passagens pelo Paranavaí. Na segunda divisão do Campeonato Paranaense deste ano, se destacou com três gols em 12 jogos, o que o credenciou a vestir a camisa alviceleste.





O zagueiro ressalta que sua família teve papel fundamental nesse processo de reconstrução da carreira. “Quando cheguei aqui, conversei muito com a minha esposa, e ela me preparou bastante mentalmente. Eu já sabia que haveria comentários de fora, por ter vindo da segunda do Paranaense, de gente dizendo: ‘ah, será que ele está preparado?’. Então, minha esposa foi fundamental nesse processo. Me preparou mentalmente para todos os dias entregar o meu melhor”, contou o jogador, hoje consolidado como titular da defesa do Londrina.

