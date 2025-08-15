Zagueiro Wallace elogia Roger e reforça confiança no acesso do Londrina EC

O zagueiro Wallace, um dos principais líderes do elenco do Londrina, reforçou que a confiança no acesso à Série B segue intacta, mesmo após duas derrotas consecutivas na Série C, para Ituano, fora, e Náutico, em casa. Para o defensor, a oscilação é natural, especialmente em um elenco com média de idade baixa, e até demorou para acontecer na competição.





“Se formos avaliar a competição como um todo, é a primeira vez que a equipe oscila. Até demorou para acontecer essa oscilação. A cobrança e a exigência existem, e nós temos isso diariamente. O Roger cobra de forma enfática, nós também nos cobramos dentro do vestiário, muitas vezes de forma dura, sempre em prol do Londrina”, afirmou o titular do Tubarão.

Wallace garante ter “110% de confiança” no grupo. “A escolha desse elenco foi muito acertada, e eu sustento isso sempre. Não falo para fazer média. Nossa equipe é muito capacitada”, destacou.

Questionado sobre as recentes cobranças públicas do técnico Roger Silva por reforços, o experiente defensor, de 37 anos, disse não ter acompanhado as declarações e minimizou qualquer possibilidade de abalo interno. “Primeiro, não vi (a entrevista pós-jogo). Segundo, está tudo certo no grupo. O Roger é nosso líder, nosso treinador, e vai nos levar ao acesso. Não tenho dúvida disso. Todos os atletas confiam no trabalho dele”, ressaltou.

Confiança no acesso









O camisa 4 lembrou a eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense e como o revés serviu de motivação para a Série C. “Reavivamos a confiança do torcedor e, internamente, no grupo, todos têm plena convicção de que vamos fazer essa festa do acesso. Vamos entrar nessa porta que será aberta”, disse.

A regularidade do Londrina é outro ponto que reforça a confiança de Wallace. Desde o início da Série C, apenas o LEC e a Ponte Preta permaneceram no G8 durante toda a competição. “Na Série C, todas as equipes oscilaram. Apenas nós e a Ponte nos mantivemos no G8 desde o início. Olha quantas coisas excelentes essa equipe conquistou. Fizemos muita coisa boa, mas, quando a régua sobe, a cobrança também aumenta. De certa forma, alguns se assustam com isso, não esperavam tanto, mas é natural”, admitiu.





O defensor reafirma que vê potencial para a conquista do acesso e também para receber reforços. “Tenho falado para todos que temos totais condições de subir o Londrina para a Série B. É um grupo muito capaz e, se chegarem jogadores para elevar ainda mais o nível, serão muito bem-vindos, assim como todos que já chegaram”, garantiu.

No próximo domingo (17), Wallace reencontra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, às 16h30. O zagueiro defendeu a equipe catarinense entre 2022 e 2024, disputando as Séries B e C do Campeonato Brasileiro.





