Ex-policial penal que sacou arma de fogo em balada é denunciado pelo Ministério Público

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 19ª Promotoria de Justiça de Londrina, denunciou na segunda-feira (15) um ex-policial penal preso em uma casa noturna na madrugada do dia 29 de agosto. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele sacou uma arma de fogo em meio ao público. Segundo testemunhas, o homem estaria embriagado e teria ameaçado clientes e o proprietário do local.





Se a Justiça aceitar a denúncia, ele se tornará réu e responderá a processo por quatro crimes: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça, uso de documento falso e desacato.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o boletim de ocorrência, durante a abordagem policial o suspeito teria sacado a arma novamente e ameaçado de morte o gerente da casa noturna. O relatório também aponta que ele se apresentou como policial penal, embora não exerça mais a função.





O Ministério Público afirma que o acusado apresentou aos agentes um documento de porte de arma falso, com validade até 2026, impresso em folha sulfite. Porém, ao verificar o número no sistema online, os policiais constataram que a autorização havia vencido em 2023. “Segundo consta, o denunciado estava no bar, sacou a arma, municiou-a e passou a circular com ela apontada para cima, de modo ameaçador, alegando ser policial”, diz a denúncia.

Publicidade





Além disso, ele teria ofendido os policiais militares que fizeram a abordagem, conforme consta no boletim de ocorrência.





A defesa entrou com pedido de habeas corpus, mas a Justiça negou, e o ex-policial segue preso preventivamente.

Publicidade





Em depoimento na 10ª SDP (Subdivisão Policial), o ex-policial penal alegou que o registro e o porte da arma estavam vigentes. Ele também negou ter feito ameaças na casa noturna. “Em hipótese alguma”, declarou ao delegado de plantão.





A reportagem entrou em contato com a defesa do acusado, mas não houve retorno até o fechamento deste texto.

Publicidade



