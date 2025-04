Ana Castela e Murilo Huff se apresentam neste sábado na ExpoLondrina

Dois grandes nomes sertanejos se encontram neste sábado (12) na 63ª ExpoLondrina. Estrela do agronejo, Ana Castela retorna ao evento após brilhar na edição de 2024. Desta vez, divide palco com Murilo Huff, que vive um dos momentos mais expressivos de sua carreira.





O espetáculo marca a penúltima noite da feira no Parque de Exposições Governador Ney Braga. A Arena de Shows será aberta ao público às 18h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





BOIADEIRA





Com uma agenda agitada e fãs por todo o País, Ana Castela volta a se apresentar em "casa" A cantora, que mora em Londrina há quatro anos, deve levar novamente ao palco da ExpoLondrina sucessos como “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado”, “Roça em Mim” e “As Menina da Pecuária”.

Publicidade





Em 2024, a artista lançou o volume final do DVD “Boiadeira Internacional” e deu início ao projeto “Herança Boiadeira”, voltado ao sertanejo raiz. Nele, regravou clássicos que marcaram sua infância e apresentou músicas inéditas com participações de artistas como Paula Fernandes, Gino & Geno, Rionegro & Solimões e mais. A segunda parte está em produção.





Enquanto isso, aos 21 anos, Ana Castela segue fazendo seu nome. Com mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a sertaneja lançou uma série de singles do ano passado para cá que transitam entre o pop e o caipira. As canções “Pra Sempre”, “Ilusão de Ótica”, com Matheus & Kauan, “Melhor Feat”, com Nilson Neto, e “Despedida”, com Salve Malak e Xamã, são uns de seus destaques recentes nas plataformas digitais.

Publicidade





MURILO HUFF





Murilo Huff também chega à ExpoLondrina em grande estilo. Em 2024, o cantor conquistou, pela primeira vez, o topo do ranking de músicas mais ouvidas do País com o hit “Anestesiado”, que permaneceu por semanas entre as 10 mais tocadas no Spotify Brasil.

Publicidade





Outros sucessos, como “A Cerveja Abre Sozinha”, “Me Caiu Tão Bem”, em parceria com Gustavo Mioto, e “Pula Fora”, com Hugo & Guilherme, também dominaram as paradas e não devem ficar de fora do repertório da noite.





Em vídeo publicado em rede social na última semana, em colaboração com a página do evento, o cantor deu uma prévia do que não pode faltar em seu show. Ele adiantou que o setlist contará com blocos destinados às faixas do seu projeto “Ao Vivão”, além da música “Veneno”, seu mais novo sucesso, gravado com Zé Neto & Cristiano.

Publicidade





Recentemente, a canção também foi divulgada na versão acústica, integrando o EP “Acústico, Vol. 1 (Ao Vivo)”, ao lado de mais três faixas inéditas.





SERVIÇO

Publicidade





63ª ExpoLondrina - Show de Ana Castela + Murilo Huff





Quando: neste sábado (12), a partir das 18h

Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo 2)

Quanto: a partir de R$79,50, à venda pela plataforma Total Acesso