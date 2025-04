Expo Sabores tem produtores familiares e cozinha ao vivo em Londrina

A 63ª edição da ExpoLondrina, que segue até domingo (13) no Parque Ney Braga Eventos (zona oeste), reúne 40 estandes de produtores rurais e da agroindústria familiar na Expo Sabores. Estão à venda doces dos mais variados tipos, sorvetes, queijos, méis, massas, geleias, embutidos, entre outras fabricações artesanais.





Ana Paula Ricci foi uma das convidadas pela SRP (Sociedade Rural do Paraná), realizadora do evento, para vender no espaço. Ela produz e comercializa alimentos derivados da banana com o esposo Renato. O carro-chefe é o choconona, doce de banana envolvido no chocolate 70% amargo e que deu o nome ao negócio 16 anos atrás.





A banana verde é utilizada na produção dos outros alimentos comercializados, explicou a proprietária. Por meio de um choque quando submersa em gordura de palma orgânica, a fruta é desidratada e transformada em um chips “sequinho”. Já a farinha da banana é utilizada na manufatura de biscoitos de polvilho, uma versão salgada, temperada com alho e cebola, e uma doce, “envolvida no chocolate 70% amargo.

As diferentes opções de banana estão disponíveis para a degustação dos visitantes. Assim como os variados tipos de pipoca gourmet comercializados pela Pipoca D’Ouro, outro estande na Expo Sabores. A produção é 100% artesanal, da seleção do milho até a saborização, feita pelas irmãs Ingrid Novaes e Arianne Neves. Seis sabores estão disponíveis para compra, sendo paçoca, bicho de pé, leite em pó, chocomenta, cookie e chocolate.





A professora Denise Guimarães, de Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), foi uma das clientes da Pipoca D’Ouro no fim de semana, tendo provado amostras grátis do produto antes da compra. Ela estava acompanhada da mãe, cunhada, sobrinhas e o filho. “Todos os anos visitamos. Eu acabei de chegar, ainda tem bastante coisa pra ser vista, mas o que eu vi até agora gostei”, afirmou.





A DeBakker vende a bolacha stroopwafel de caramelo salgado, tradicional na Holanda. Para apelar mais ao gosto brasileiro, a produtora Roseni Jonker criou uma versão com recheio de café e outra envolta em chocolate. “Como é para ser uma bolacha doce, a gente mergulhou ela no chocolate meio amargo e a combinação ficou perfeita”, garantiu. Outras opções de sobremesa podem ser encontradas na Tacinha Sorvetes ou Lary Sorvetes, com sabores variados de picolés, casquinhas, milkshakes e sundaes.