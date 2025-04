ExpoLondrina começa nesta sexta com expectativa de superar público de 2024

Marcada no calendário e no coração de muitos, a ExpoLondrina 2025 deu o pontapé inicial na sua 63° edição nesta sexta-feira (4) no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Com a presença de diversas autoridades locais, estaduais e nacionais, o lema deste ano evoca a importância que o agronegócio tem no dia a dia das pessoas.





E foi com esse tom que o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo Janene El-Kadre, conduziu o seu discurso na abertura da maior feira agropecuária da América Latina. O poder que a ExpoLondrina tem, segundo ele, é comprovada através da presença das autoridades, destacando nomes como do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD); prefeitos, deputados e secretários estaduais.





“Isso mostra que nós estamos trabalhando direito e isso para nós é muito importante”, garante. El-Kadre ressaltou a importância que o agronegócio tem na rotina das pessoas, fazendo referência ao lema desta edição: você vive o agro do início ao fim do dia.

Segundo o presidente da entidade, a feira traz em seus 10 dias tudo o que há de mais moderno no mundo em tecnologia para o setor, assim como discute os problemas que tiram o sono dos produtores rurais, citando a falta de uma política econômica voltada ao agronegócio. “É uma série de absurdos que eles estão cometendo conosco que estamos carregando o país nas costas”, critica.





Em relação aos atrativo, El-Kadreele promete uma feira que une um pouco de tudo, desde o entretenimento até a gastronomia. “É tudo o que o agro faz do dia até a noite”, afirma, ressaltando que a edição deste ano está mais acessível e confortável para os visitantes, incluindo novas áreas de convivência.

Em relação ao público, a expectativa do presidente é de superar o edição anterior, quando a feira recebeu mais de 470 mil visitantes, principalmente por conta da redução nos valores da bebidas e das novidades, como o novo aquário e a Expo Sabores, reunindo apenas produtos orgânicos. “Tudo o que nós fizemos é para bater o recorde do ano passado”, afirma.





Prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) destacou o estande estratégico que a prefeitura instalou pela primeira vez no evento, que vai tanto recepcionar a população quanto os investidores. “Ele foi pensado e preparado para mostrar Londrina no momento em que ela mais brilha, que é na Expo”, frisa, reforçando que a feira vai muito além do entretenimento e do lazer.

Fiagro





Em sua fala, Ratinho Junior pontuou o pioneirismo do Paraná ao lançar na quinta-feira (03) o Fiagro, um fundo específico de financiamento para pequenos, médios e grandes produtores rurais. O investimento é de R$ 2 bilhões e com juros que, segundo ele, são mais baixos do que o Plano Safra.





“Para ser o supermercado do mundo, nós precisamos de muito investimento em armazenagem, em irrigação, em novos aviários, em novas granjas de suinocultura e em uma pecuária intensiva através do confinamento”, frisou, citando também o papel da pesquisa desenvolvida em instituições como o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) para trazer inovação ao agronegócio paranaense.

Bolsonaro





Dentre as autoridades presentes, não houve menção a representantes do Governo Federal. Presente no evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre a expectativa em sua segunda participação no evento, disse que “vai caminhar por aí” e que tem conhecimento no assunto por ter “nascido na fazenda”.





Ele ainda afirmou que o agro teve a sua melhor fase durante seu governo por conta da pouca interferência estatal e do controle do MST (Movimento Sem Terra).

Também estiveram presentes na abertura da ExpoLondrina, o vice-governador Darci Piana; o secretário de Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi; o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, entre outras autoridades