Luan Pereira, Lauana Prado e DJ Jiraya Uai animam noite da ExpoLondrina

Determinada a emocionar o público, a 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina segue com a programação de shows e atrações culturais em seu sétimo dia de evento.





Com uma sequência de artistas que é sucesso em todas as regiões do País, difícil é encontrar quem se programou para somente uma noite desta edição. Expoente da “galera do chapéu”, o cantor e compositor Luan Pereira está de volta a ExpoLondrina com status de estrela, dominando o palco principal pelo segundo ano consecutivo.

O show de Luan Pereira será nesta quinta-feira (10), que tem ainda na programação a estreia de Lauana Prado na primeira etapa do Circuito Sertanejo. E uma novidade: a apresentação do DJ goiano Jiraya Uai, que pediu para subir ao palco da maior feira agropecuária do Brasil justamente pela projeção nacional do evento.





Dono de sucessos como "Dentro da Hilux”, “Ela Pirou na Dodge Ram” e “Roça em Mim”, Luan Pereira conquista e encanta pela simpatia com o público e com os diversos artistas com os quais já dividiu o microfone, entre eles Ana Castela, Zé Felipe, Pedro Paulo & Alex, Guilherme & Benuto, MC Ryan SP e MC Daniel.





Entre as novidades desse ano, Luan Pereira deve trazer mais um lançamento: “Não Era Love”, que mistura sertanejo com funk, numa fusão envolvente. Para essa faixa, o cantor e compositor convidou dois nomes de peso: MC Tuto e Grelo. A letra é cheia de reviravoltas e promete um refrão chiclete para embalar a galera no recinto de shows do Parque de Exposições Ney Braga com uma batida envolvente e uma pegada descontraída. A canção é forte candidata a se transformar num hit viral.