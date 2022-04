Maiara & Maraisa, rainhas do "feminejo", se apresentam na ExpoLondrina

Maiores representantes do "feminejo" na atualidade, Maiara & Maraisa desembarcam em Londrina nesta quinta-feira (7). Integrante do movimento responsável pela projeção das mulheres na música seertaneja nos últimos anos, a dupla formada pelas gêmeas mais famosas do país é a principal atração da agenda de shows ExpoLondrina 2022 e se apresenta logo após a abertura do Rodeio de Touros, evento que tem início marcado para às 20 horas. A programação será encerrada com discotecagem comandada pela DJ Samhara.





Maiara & Maraisa sobem ao palco da arena de show do Parque Ney Braga para cantar diversos hits que dominaram as paradas de sucesso das rádios brasileiras desde que a dupla ganhou projeção nacional em 2015. O repertório inclui músicas como "10%", "Medo bobo", "Sorte que cê beija bem" e "Esqueça- me se for capaz" entre outras. A dupla fas parte da seleta lista dos artistas com os maiores cachês da música sertaneja e vem emplacando hit atrás do outro a cada novo lançamento que fazem. Ao lado de Marília Mendonça, foram indicadas ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de música sertaneja por "Patroas 35%". Estão próximas de atingir a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify ultrapassam 5 bilhões de visualizações no Youtube.

A popularidade da dupla deve aumentar ainda mais com o recente convite que Maiara & Maraisa receberam para serem as novas juradas do programa The Voice Kids, exibido pela Rede Globo. Porém nem tudo foram flores na trajetória das irmãs que cantam desde os cinco anos de idade e já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música.

Naturais de São José dos quatro Marcos, no Mato Grosso, viviam pela casa cantando e com isso acabaram despertando a atenção dos pais. Participaram de festivais e fanfarras em Araguaína, no Tocantins. Em Governador Valadares (MG) fizeram aulas de canto, violão, piano e se apresentavam em shopping da cidade. Quando a família mudou para Belo Horizonte vieram as influências do pop e rock- "Como mudávamos muito de cidade íamos assimilando a cultura local" comenta Maiara.





