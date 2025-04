Quem são os profissionais que fazem a ExpoLondrina ser um sucesso há décadas

A 63ª edição da ExpoLondrina chega ao fim neste domingo (13) e mais uma vez reforçou o posto de maior feira agropecuária da América Latina. Mas de onde vem todo esse sucesso? O Portal Bonde conheceu, nesta sexta-feira (11), as pessoas que trabalharam por décadas para ajudar o evento a alcançar o reconhecimento internacional que tem hoje.





Entre elas está Dilso Salomão, 71, o popular “Xuxa”, dono de uma padaria itinerante que participa da ExpoLondrina há 47 anos. Para ele, é um orgulho trabalhar na feira, pois o auge do evento e o de sua padaria foram construídos em coparticipação. Nascido na Vila Casoni, no Centro de Londrina, ele chegou à feira em 1978, quando tudo ainda era improvisado e sem a estrutura atual.





“Londrina era tudo mato. Aqui só funcionava daquela arquibancada para lá [aponta]. Eu trabalhava com uma Kombi. Tinha uma padaria na cidade, pegava o pão e trazia. Não dava conta de ir lá e voltar. Ficava todo mundo sem pão”, relembra.





As dificuldades no início foram combustível para uma ideia que revolucionou o seu negócio, o que foi bem visto pela administração da ExpoLondrina. “Eu tive a ideia de fazer uma panificadora dentro da festa e, graças a Deus, está aqui até hoje”, diz, enquanto mostra a estrutura montada em frente à arena de shows, com fornos, cilindros e confeitaria funcionando a todo vapor.





No início, a concorrência era acirrada, mas a sua ideia inovadora fez com que o espaço para outros negócios do ramo ficasse pequeno. “Havia várias padarias. Era uma loucura. Kombi subindo, Kombi descendo. A gente chegava na padaria e não podia entrar. Foi difícil no começo, não foi fácil chegar onde estou hoje. Graças ao conhecimento que eu conquistei ao longo do tempo, hoje não tenho concorrentes.”





A produção, que já foi feita com a ajuda dos filhos, atualmente é tocada com uma equipe enxuta: seis padeiros, uma confeiteira, uma chapeira e mais seis atendentes. “Quando eu comecei era só eu e meus filhos. Eles viraram padeiros, mas seguiram suas vidas. Hoje só tem minha filha comigo, que fica no balcão.”





E a demanda é intensa: são cerca de 10 mil pães por dia, com picos maiores dependendo dos shows. Para atender clientes e outras barracas de lanche, ele e os padeiros trabalham quase em tempo integral para não deixar ninguém sem o famoso pão do Xuxa.





“Todo mundo pega pão daqui. Por exemplo, uma lanchonete pede mil pães e eu entrego de manhã para ela. Por volta das 22h, elas correm aqui de novo e o pão sai na hora. Se não tivesse a padaria, fechariam a barraca e iriam embora”, afirma, destacando que ele e os padeiros dormem no local e ficam por lá durante os 10 dias de feira.