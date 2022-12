Fábio Porchat afirma que já teve affair com Anitta e que não pode ter filhos

O ator e humorista Fábio Porchat, 39, revelou que não pode ter filhos e ainda afirmou que teve um affair com a cantora Anitta, 29.





O também apresentador falou sobre os episódios de sua vida em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast Quem Pode, Pod.



Porchat disse que descobriu não poder ter filhos em uma viagem aos Estados Unidos, quando decidiu comprar um teste de farmácia e descobriu ter uma baixa contagem de espermatozoides. "Vocês sabem como são as pessoas que gostam de farmácia, é uma Disneylândia", brincou.

"Daqui a pouco eu olho e encontro um teste de fertilidade para homem. Ah, vou comprar, achei curioso. Comprei, voltei de viagem e deixei lá... Esqueci, passou seis meses. Um dia mexendo nas coisas e eu vi o teste e fiz. Deu uma contagem baixíssima."



Ele explicou que, para um homem ter um filho naturalmente, ele precisa ter entre 150 milhões e 50 milhões de espermatozoides.

"O meu deu tipo, 2 milhões. Baixíssimo", completou. " Eu achei até bom. O que me dá medo é que é para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida", disse ele, que é casado com Nataly Mega desde 2017.



Ao longo da conversa, ele também confirmou o affair com Anitta. "A gente se pegou um pouquinho. Ficamos três vezes, uma coisa assim... Mas faz tanto tempo, sei nem se ela lembra. Foi 2013, faz muito tempo", contou ele, que relembrou boatos envolvendo sua sexualidade.



"Quem achava que eu era gay eram os homens héteros. Eles acham muito. Mulher muito pouco, e gay não dá em cima de mim. Mas é muito curioso isso, é o homem hétero que sempre me chamou de gay", comentou.