Forças de segurança interditam estabelecimento e aplicam autuações durante Operação AIFU em Londrina

Uma edição da Operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) foi deflagrada na noite desta quarta-feira (30), em Londrina, com o objetivo de reforçar a segurança pública, coibir práticas ilícitas e garantir o cumprimento das normas legais em estabelecimentos comerciais da cidade, além do direito ao silêncio e ao descanso da população.









O processo de fiscalização contou com a participação do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Londrina, Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), Sefa (Secretaria Municipal da Fazenda), Vigilância Sanitária e Conselho Tutelar.





A operação AIFU é executada de forma integrada por diferentes órgãos, visando a prevenção de crimes, a segurança dos frequentadores e o ordenamento urbano em Londrina.





