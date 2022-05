10ª Semana do Café oferece programação diversificada neste final de semana

Quem deseja vivenciar a história, a memória e os sabores da tradição do café em Londrina pode aproveitar o fim de semana para conferir as atrações da 10ª Semana do Café, que é realizada no Museu Histórico de Londrina (Rua Benjamin Constant, 900). O evento, que teve início na terça-feira (24), vai até domingo (29) e inclui uma programação diversificada, com oficinas e cursos, feira gastronômica e de artesanato, atividades de degustação e cafés especiais, entre outras atividades. A agenda completa está disponível no perfil oficial de Instagram da Rota do Café.

Uma das principais atrações do fim de semana são as Varandas dos Sabores, que serão realizadas amanhã (28), às 14h e 16h, e no domingo às 16h. Ministradas por dois professores da Unifil e do Senac e um chef do restaurante Brasiliano, essas ações consistem em aulas-show em que os participantes aprendem a preparar pratos que incluem o café entre seus ingredientes, tendo a oportunidade de prová-los após a atividade. Cada sessão disponibiliza 20 vagas, e a participação é gratuita.

Outra atração muito procurada são as vivências “do Pé à Xícara”, em que a população pode vivenciar as diferentes etapas da produção e comercialização do café, incluindo o plantio, a secagem no terreiro e a torra dos grãos. Essas atividades ocorrerão das 9h às 21h30 no sábado e das 9h às 18h30 no domingo. Além disso, a Semana do Café também conta com uma feira composta por diferentes produtos, incluindo cafés especiais, peças de artesanato e alimentos.





A presidente da Associação Rota do Café, Fernanda Correa, comemorou os resultados obtidos até o momento pelo evento, que retornou em 2022 após dois anos suspenso por causa da pandemia de Covid-19. “Temos tido bastante público, e as oficinas, palestras e cursos têm sido um sucesso. Convidamos os londrinenses para que venham aproveitar a Semana do Café neste fim de semana, pois a programação está muito animada e conta com atrações para todos os gostos”, disse.





Mostra virtual

Durante a Semana do Café, também será realizada uma projeção de obras do pintor Cândido Portinari, em uma tela instalada na área externa do Museu Histórico de Londrina. A apresentação acontecerá duas vezes: no sábado (28), às 19h, e no domingo (29), às 18h. Ao todo, a mostra consiste em 34 pinturas do artista, incluindo obras renomadas como Café (1935), Guerra (1954) e Paz (1952).