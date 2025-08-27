Bom Gourmet premia os melhores restaurantes do Paraná: Londrina aparece na lista

O Viaje Paraná participou na noite desta terça-feira (26) da 15ª edição do Prêmio Bom Gourmet. Mais uma vez, com uma categoria própria, o órgão de promoção turística do Governo do Estado premiou e reconheceu os 30 Melhores Restaurantes de diversas regiões do Paraná.
“O turismo é uma engrenagem, que precisa de muitas peças para funcionar, e a gastronomia faz parte desse conjunto. O Paraná é esse destaque nacional porque temos bons empreendedores, todos os restaurantes aqui devem ser certificados como relevantes para o nosso setor", disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.
O concurso anual seleciona estabelecimentos, comidas, menus, chefs, iniciativas, negócios e histórias relacionadas à gastronomia. Criado na edição de 2024 da premiação, o ranking com a gastronomia de cidades paranaenses, além de Curitiba e Região Metropolitana, foi uma demanda do Viaje Paraná, em busca de revelar toda a diversidade e a qualidade gastronômica do Estado, incentivando também o turismo.
"Para o setor, é fundamental que o Estado esteja representado de maneira ampla, porque a gastronomia e o turismo andam de mãos dadas, completam um ao outro. O ranking deste ano serve, inclusive, como indicação aos turistas, agentes de viagens e visitantes dos municípios paranaenses, que têm a oportunidade de frequentar bons e premiados restaurantes, em diferentes regiões", disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.
Realizado pelo Bom Gourmet, o prêmio é o maior do Sul do Brasil neste recorte. A seleção foi feita por jurados de diferentes regiões do Estado, que indicaram cinco restaurantes favoritos, sendo três de sua própria região e dois de outras áreas paranaenses, chegando, assim à lista dos 30 melhores do Paraná. O ranking organiza os estabelecimentos da seguinte maneira: os dez primeiros estão dispostos pelo número de indicações que receberam; enquanto do 11º ao 30º estão listados por ordem alfabética.
Lenin Palhano, chef e proprietário do Trama Restaurante, de Curitiba, que foi eleito em primeiro colocado na categoria do Viaje Paraná com o Bom Gourmet, afirma que o prêmio se torna um guia de locais qualificados e que valem a pena ser visitados, incentivando que as pessoas conheçam empresas e restaurantes que respeitam a gastronomia.
"É um restaurante que trabalhamos muito tempo para projetar e, apesar dele ser novo, representa uma jornada longa da minha carreira. Por isso, é muito importante configurar no Prêmio, porque ele ajuda a alavancar o turismo de Curitiba e traz retorno positivo aos estabelecimentos”, disse Lenin Palhano.
Confira os 10 Melhores Restaurantes do Paraná:
1º - Trama Restaurante - (Curitiba)
2º - Habanero - (Maringá )
3º - DUQ - (Curitiba)
4º - Bona Tratoria - (Foz do Iguaçu)
5º - Le Mir - (Foz do Iguaçu)
6º - Restaurante Igor - (Curitiba)
7º - Aizu - (Curitiba)
8º - Arco Iris - (Curitiba)
9º - La Bodega Churrasco e Co. - (Guarapuava)
10º - Ermetto Cozinha de Ingredientes -(Londrina)
Confira os outros premiados por ordem alfabética:
- ASU - (Curitiba)
- Barolo Trattoria - (Curitiba)
- Bartô - (Maringá)
- Bistro da Vila - (Morretes)
- Brum Bistrô - (Francisco Beltrão)
- Cantina do Délio - (Curitiba)
- Casa Vecchia Restaurante - (Guarapuava)
- Catharina Cucina - (Guarapuava)
- Chris Trattoria - (Pato Branco)
- Hai Yo - (Curitiba)
- Ichigo Ichie - (Curitiba)
- La Gondola Trattoria & Pizzaria - (Londrina)
- Maria Eugênia - (Curitiba)
- Nomade - (Curitiba)
- Restaurante Girassol - (Curitiba)
- Restaurante Strapazzon - (Pato Banco)
- Restaurante Y Cataratas - (Foz do Iguaçu)
- Simples Gastrobar - (Pontal do Paraná)
- Sitio Sambaqui - (Guaratuba)
- Tomate Seco – (Ponta Grossa)
