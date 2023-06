Concha Acústica de Londrina e entorno ganha festa junina nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (9) e sábado (10) será realizado o “Arraiá Londrina” em sua primeira edição. O evento correrá das 10h às 22h, nos dois dias, com uma solenidade de abertura oficial às 19h. O “Arraiá 2023” será na Concha Acústica e em seu entorno, com barracas típicas de festas juninas, artesanatos, shows, quadrilha da terceira idade, recreação infantil, entre outros.





O evento, uma realização da AUPC (Associação Única de Produtores Culturais), tem o apoio da Prefeitura de Londrina, através das secretarias de Cultura e Assistência Social, da Biblioteca Pública, da Codel; da Concha Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina; da Governança LAVI (Londrina Audiovisual); do ecossistema Estação 43; da ACIL; Fercomércio/SESC; Sercomtel; AINTEC; Dikanto; Sonkey; Odonthomaz; Easy Up; Erich´s Plantas e Jardins; Foto Story; Stop Car; Bravo Chopp e Casa das Telas.

