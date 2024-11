Dia do Sushi: Paraná é o estado do Sul com mais pedidos em aplicativo de delivery

No Brasil, o Dia do Sushi é comemorado nesta sexta-feira (1º), o prato japonês recebeu quase quatro milhões de pedidos por mês em 2024 pelo iFood, de acordo com o levantamento da empresa. No Sul, o estado com mais pedidos é o Paraná, com 2 milhões de pedidos. Seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ambos com 1,7 milhão de entregas de sushi, considerando o período de janeiro a setembro, e passou a figurar como a sexta comida mais consumida na plataforma.





Em Curitiba, foram 847 mil pedidos de sushis, sashimis e temakis, sendo a culinária a quinta mais pedida do iFood na capital. Já em Porto Alegre, foram cerca de 741 mil pedidos, mas a culinária está em quarto lugar no ranking de pratos mais pedidos.

Quando se analisa a culinária japonesa como um todo, ela aparece como a quarta mais requisitada no iFood, com 48 milhões de pedidos mensais. Nessa especialidade, 72% dos restaurantes cadastrados na plataforma são pequenos e médios, mostrando como a plataforma é um ótimo exemplo da diversidade do empreendedorismo no país.

"Além de oferecer diferentes culinárias e conveniência ao cliente, o delivery tem sido uma importante alavanca para os empreendedores do setor de restaurantes. A comida japonesa é exemplo disto: tem ganhado cada vez mais consumidores e crescido no app, gerando um impacto positivo para todos os estabelecimentos cadastrados, em especial aos pequenos e médios, que encontram no iFood parte relevante da renda”, afirma Arnaldo Bertolaccini, COO (chefe de Operações) do iFood.

O impacto positivo, citado pelo executivo, foi traduzido na pesquisa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), divulgada em setembro deste ano, que analisou a geração de postos de trabalho em pequenos estabelecimentos, de até cinco funcionários, que passaram a operar no iFood de 2017 a 2020. A conclusão é que esses restaurantes geraram, em média, 10% mais postos de trabalho formais do que um estabelecimento semelhante fora do aplicativo. “A pesquisa traz números do ‘efeito iFood’ no setor de restaurantes, com destaque aos pequenos, e a gente entende nosso papel no apoio ao crescimento desses estabelecimentos, com melhoria constante de ferramentas e cursos educacionais de graça adaptados às necessidades deles”, acrescenta Bertolaccini.

Quitéria Freitas, representante do Qui Sushi, localizado em Curitiba (PR), que tem o selo Super (reconhecimento às lojas parceiras do iFood que oferecem ótima experiência ao consumidor), contou que o restaurante nasceu das dificuldades enfrentadas por ela e seu marido Edson, que se mudaram do Nordeste para Curitiba em busca de melhores oportunidades. Eles se conheceram trabalhando em um restaurante de comida japonesa e decidiram se arriscar montando o próprio negócio na cozinha de casa. "Usamos a última parcela do seguro-desemprego do meu marido para comprar os itens básicos e iniciar as vendas por delivery."





Hoje, eles têm um espaço próprio e o foco do Qui Sushi é o delivery. "Cerca de 90% das vendas são pelo iFood, e ainda acreditamos que há espaço para crescimento e expansão." Quitéria acredita que parte do sucesso se deve ao capricho e personalização das entregas. "Desde o início, todos os pedidos são enviados com um desenho personalizado feito por mim, além de mimos e cortesias. Recebemos muitas mensagens de agradecimento que nos ajudam a manter boas avaliações no iFood."

“Alcançamos muito além do que imaginávamos, inclusive nosso próprio apartamento", diz Quitéria.





Sushi no jantar ou no café da manhã?

A noite é o período preferido dos brasileiros para pedir o prato da culinária japonesa, sendo 28 milhões de entregas realizadas, de janeiro a setembro de 2024, nesse período do dia, tanto durante a semana quanto aos sábados e domingos. O número representa mais de 80% de todos os pedidos. No almoço, por sua vez, foram 5,2 milhões.





Embora seja menos comum, o sushi também é uma opção para o café da manhã dos brasileiros. De janeiro a setembro, foram realizados 60,8 mil pedidos do prato no período da manhã. Já de madrugada, foram 326,5 mil entregas do prato em todo o país.





