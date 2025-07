Estreia hoje novo programa culinário do Portal Bonde

O Programa “Bonde de Garfo” estreia hoje no Portal Bonde com a receita de um delicioso Salpicão Proteico 3 em 1. O prato foi preparado pela premiada chef Evelyn Koga, que é empresária e também professora nos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unopar. O “Bonde de Garfo” é uma produção do Portal Bonde e do Grupo Folha de Londrina em parceria com a Universidade Unopar. O novo projeto do portal tem como objetivo levar aos leitores receitas testadas, saudáveis, práticas e também gostosas. Quinzenalmente, o “Bonde de Garfo” trará um novo vídeo em que a chef Evelyn mostrará o passo a passo do preparo de cada prato, dando dicas e orientações profissionais para que todos possam fazer em suas casas a mesma receita sem medo de errar. A receita também é publicada em forma de texto no canal Gastronomia do Portal Bonde. Assista abaixo o vídeo de estreia do “Bonde de Garfo” e bom apetite!