Degustação versátil: três drinks com vinho tinto

Quem gosta de vinho sabe que a bebida possibilita a imersão em sabores e aromas diferentes. Inclusive, é possível fazer degustação de vinhos em diversos momentos, permitindo ampliar o conhecimento acerca da bebida. No entanto, o vinho não precisa ser consumido, necessariamente, em estado puro. Ou seja, é possível produzir drinks com o vinho como base, combinando-o com outras bebidas e até mesmo frutas e outros ingredientes que trazem mais sabor e refrescância, seja para consumir em casa ou festas, por exemplo.

Pensando nisso, listamos três drinks feitos com vinho tinto que são rápidos e fáceis de fazer. Confira:

Sangria



Bom drink para os dias mais quentes, a sangria é produzida com vinho tinto, água tônica, um pouco de gin, laranja espremida, maçã, metade de um abacaxi, açúcar e gelo a gosto.





Para preparar, basta misturar a laranja com as demais frutas e o açúcar, e armazenar por 30 minutos na geladeira. Após esse período, é só acrescentar o vinho com o gin, água tônica e gelo.





Espanhola





A Espanhola também é um drink bem conhecido no país. Essa bebida é feita com vinho tinto, leite condensado e abacaxi. Para produzir, basta bater todos os ingredientes em um liquidificador e servir! O gelo é opcional e ajuda a refrescar no calor também.





Vinho quente





Popularizado nas festas juninas e julinas, o vinho quente também é uma opção fácil de preparar com vinho – ideal para aquecer nos dias mais frios do ano! Para fazer o drink, basta escolher um vinho tinto suave e incluir iguarias, como cravo-da-índia e canela, além de frutas cortadas em cubos, como maçã, laranja, limão e até pera. Com esses ingredientes, é só ferver com água e açúcar por 10 minutos e servir!





Além dessas sugestões, para quem gosta de arriscar e inovar, pode produzir coquetéis

próprios, usando a criatividade e o conhecimento sobre algumas combinações boas para o paladar.





"Existem pessoas que não gostam muito de combinar vinho, preferindo consumi-lo puro para apreciar cada detalhe da bebida, conhecendo melhor seus aromas e sabores clássicos. Independente disso, quem gosta de vinhos pode realizar degustações com a bebida para aperfeiçoar o paladar e distinguir as diversas variedades que cada vinho possui. Com esse conhecimento prévio, é possível testar a bebida com outros ingredientes, criando drinks diferenciados", sugere Eric Ferreira, fundador da Del Vino Wine Club.