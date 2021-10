Dia Internacional do Café: curiosidades sobre a bebida queridinha dos brasileiros

Café preto, pingado, doce ou amargo, expresso ou coado no filtro de pano, na cafeteira ou no tradicional bule de casa de vó, o café faz parte da história do Brasil desde quando era colônia. De tantos tipos de grãos, das várias formas de torra, não importa qual, o café continua sendo o aroma que desperta o povo brasileiro. A popularidade da bebida é tanta, que em 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Café.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Londrina é conhecida como a “capital do café”, fama que ganhou com a sua produção de grãos considerada uma das maiores no mundo até 1975. A preservação da história cafeeira se dá no Norte do Paraná, na Rota do Café, formada pelas cidades: Cambé, Rolândia, São Jerônimo da Serra, Ribeirão Claro, Tamarana, Ibiporã e Santa Mariana.

Continua depois da publicidade





Para celebrar a data de uma das bebidas mais consumidas do brasil, confira algumas curiosidades:





1. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água.

Continua depois da publicidade





2. O cultivo se dá em países quentes da América, Ásia e África.





3. Existem mais de 25 tipos de café, sendo os mais populares a Robusta, com teor de cafeína mais elevado e a Arábica, mais suave e quantidade menor de cafeína.





4. Cerca de 25% do café consumido mundialmente é proveniente do Brasil.





5. A borra do café funciona como um excelente adubo e também ajuda a tirar odores da geladeira.





6. A primeira maneira de consumir café não era como bebida. As tribos africanas colhiam as vagas do cafeeiro e usavam no preparo de uma bola do tamanho de uma maçã. Essas bolas continham propriedades energéticas, que serviam de alimento para animais e guerreiros.





7. As árvores podem atingir cerca de 10 metros de altura, no entanto, os responsáveis preferem mantê-las em torno dos 3 metros, pois quanto mais alta, mais difícil a colheita.





(Com informações de Revista Cafeicultura e Espressa)





*Sob supervisão de Fernanda Circhia