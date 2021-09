Sem tempo para cozinhar? Confira essa receita fácil de bolo de milho

Mesmo com o retorno gradual aos escritórios, muitos brasileiros estão satisfeitos com a rotina de home-office. 73% dos entrevistados por pesquisadores da Universidade de São Paulo aprovam essa modalidade de trabalho, mas muitos ainda identificam algumas dificuldades, como a falta de tempo para preparar refeições, principalmente entre o almoço e o café da tarde





Por isso, a Unium - marca institucional das indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal - preparou essa receita saborosa e, ao mesmo tempo, rápida e prática para auxiliar “os cozinheiros da pandemia”. Confira:





Bolo de milho





Ingredientes





- 2 xícaras de farinha de trigo tradicional

- 2 xícaras de açúcar

- 5 ovos

- 3/4 xícara de óleo

- 1 lata de milho

- 1 colher (sopa) de fermento químico





Para a calda:

- 1/2 xícara de leite de coco

- 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro





Modo de preparo





Bata no liquidificador o milho com os ovos e o óleo. Quando ficar cremoso, sem grumos, junte o açúcar e bata para dissolver. Em um recipiente, peneire a farinha com o fermento, despeje o líquido dentro dele, e misture bem com um batedor de arames ou espátula. Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada, de tamanho 30 cm X 22 cm, e leve ao forno pré-aquecido em 180 ºC por 40 minutos – ou até que um palito espetado na massa saia limpo.





Para preparar a calda, misture o leite de coco com o açúcar numa panela e deixe amornar. Após essa etapa, corte o bolo em 12 pedaços e despeje a cobertura sobre o bolo, deixando escorrer entre os pedaços. Esse toque deixará a massa úmida e mais saborosa.