Abobrinha Recheada: Um acompanhamento mais leve na sua refeição

BONDE GARFO
Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 45 min
|
5 porções
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
Corte os cabos das abobrinhas e em seguida corte-as ao meio (no sentido vertical);
Com o auxílio de uma faca e uma colher, retire o recheio destas.
Em um recipiente, misture o recheio das abobrinhas, o frango, o requeijão, o creme de leite, o sal, a pimenta e o cheiro verde.
Recheie as metades de abobrinhas com a mistura pronta.
Salpique o queijo parmesão Piracanjuba e leve ao forno baixo por aproximadamente 25 minutos ou até que o recheio esteja dourado.
Retire do forno e sirva.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas