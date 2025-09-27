Pesquisar

FÁCIL E SAUDÁVEL

Abobrinha Recheada: Um acompanhamento mais leve na sua refeição

Receita: Piracanjuba
27 set 2025 às 11:00

iStock
Tempo de Preparo Rendimento
h 45 min
5 porções
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 3 abobrinhas
  • 1 xícara de peito de frango cozido e desfiado
  • 3 colheres de sopa de Mistura de Requeijão e Amido
  • ½ caixinha de Creme de Leite
  • Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto
  • 50g de Queijo Parmesão ralado para gratinar
Modo de preparo

Corte os cabos das abobrinhas e em seguida corte-as ao meio (no sentido vertical);

Com o auxílio de uma faca e uma colher, retire o recheio destas.

Em um recipiente, misture o recheio das abobrinhas, o frango, o requeijão, o creme de leite, o sal, a pimenta e o cheiro verde.

Recheie as metades de abobrinhas com a mistura pronta.

Salpique o queijo parmesão Piracanjuba e leve ao forno baixo por aproximadamente 25 minutos ou até que o recheio esteja dourado.

Retire do forno e sirva.

abobrinha recheada receita receita nutritiva receita fácil

