Noite especial

Almôndegas ao molho de queijos para surpreender os amigos no final de semana

Receita: Piracanjuba
15 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
1h 0 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 500g de carne moída (acém)
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 ovo
  • 3 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
  • Sal, noz moscada e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 500ml de leite integral
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • 50g de queijo do reino ralado
  • 50g de queijo mussarela fatiado
Modo de preparo

1. Para fazer as almondegas, misture a carne, a cebola, os dentes de alho, o ovo e a aveia em uma tigela e misture bem com as mãos. Tempere a gosto com sal, pimenta-do-reino e salsinha. 

2. Faça as bolinhas bem firmes. Coloque-as em uma assadeira coberta com papel alumínio;

3. Asse em forno pré-aquecido por 30 minutos. Depois, abra, deixe dourar e reserve;

4. Em uma panela, derreta a manteiga, adicione a farinha e mexa rapidamente. Adicione o leite em fio fino e mexa sem parar;

5. Acrescente os queijos, o sal (se necessário), a noz moscada e a pimenta do reino a gosto;

6. Deixe encorpar até virar um creme. Se necessário, bata no liquidificador ainda quente para uniformizar;

7. Acrescente o molho na assadeira das almôndegas e leve ao forno por mais 10 minutos antes de servir. 

