Almôndegas ao molho de queijos para surpreender os amigos no final de semana

1. Para fazer as almondegas, misture a carne, a cebola, os dentes de alho, o ovo e a aveia em uma tigela e misture bem com as mãos. Tempere a gosto com sal, pimenta-do-reino e salsinha.

2. Faça as bolinhas bem firmes. Coloque-as em uma assadeira coberta com papel alumínio;

3. Asse em forno pré-aquecido por 30 minutos. Depois, abra, deixe dourar e reserve;

4. Em uma panela, derreta a manteiga, adicione a farinha e mexa rapidamente. Adicione o leite em fio fino e mexa sem parar;

5. Acrescente os queijos, o sal (se necessário), a noz moscada e a pimenta do reino a gosto;

6. Deixe encorpar até virar um creme. Se necessário, bata no liquidificador ainda quente para uniformizar;

7. Acrescente o molho na assadeira das almôndegas e leve ao forno por mais 10 minutos antes de servir.