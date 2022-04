Aprenda a fazer bruschettas de atum

1- Esfregue os dentes de alho sobre a superfície de cada fatia de pão. Distribua as fatias numa assadeira. Regue-as com azeite e leve ao forno médio (180°C) por 15 minutos para ficar ligeiramente crocante;

2- Enquanto isso, refogue em uma frigideira a cabola e o atum;

3- Logo em seguida, numa tigela, junte os tomates picados, o manjericão e o refogado;

4- Retire as fatias do forno e distribua o refogado com atum e os tomates sobre as bruschettas. Sirva em seguida.