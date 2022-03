Aprenda a preparar peixe mediterrâneo à moda do chef

1- Tempere o peixe com sal, pimenta e um pouco de suco de limão;

2- Em seguida, sele até ficar dourado com um azeite de oliva de boa qualidade;

3- Tempere os camarões com suco de limão, sal e pimenta. Reserve;

4- Em separado, sele em fogo baixo os tomatinhos, as azeitonas, as alcaparras e os aspargos, também com um pouco de azeite;

5- Por último, sele os camarões e misture com as demais guarnições;

6- Coloque o peixe em uma travessa e cubra com os demais ingredientes. Sirva em seguida e bom apetite!