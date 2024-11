Bandeja American BBQ de churrasco defumado com dry rub e molho barbecue

Dry rub

1 - Junte todos os secos.

2 - Tempere a costelinha com molho de ostra ou mostarda pincelada e polvilhe o dry rub sobre a carne.

3 - Acenda o defumador com carvão e lenha de macieira. Espere atingir 120ºC e obter uma fumaça limpa, sutil e azulada.

4 - Posicione as costelinhas com a carne virada para cima e deixe defumar por 2 horas. No meio do processo você pode borrifar suco de maçã para manter a superfície da carne úmida.

Barbecue

5 - Junte todos os ingredientes em uma panela e cozinhe por 10 minutos em fogo médio.

6 - Retire a costelinha do defumador e envolva com o molho barbecue. Embrulhe a costelinha com manteiga, em uma folha de butcher papper ou papel-alumínio.

7 - Volte para o defumador e polvilhe o Dry Rub sobre as coxinhas da asa. Junte o frango à costelinha e deixe defumar por 1 hora.

8 - Coloque a linguiça com as demais proteínas e deixe que todas completem a última 1 hora e 15 minutos de defumação, ou até que as toscanas fiquem assadas e douradas.

9 - Depois de cerca de 4 horas e 15 de defumação, sirva essa seleção de churrasco americano em uma bandeja com papel craft acompanhada de picles de pepino, picles de cebola roxa, coleslaw e mac and cheese.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bananinha no alho que fica pronta em 10 minutos!

5 opções de cortes baratos e saborosos para churrasco

Truques e receitas para fazer um delicioso churrasco