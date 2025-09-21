Banoffee de café: Sobremesa britânica com um toque brasileiro

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 30 min
|
5 porções
|Preparo Fácil
Triture os biscoitos no liquidificador ou processador.
Coloque num bowl, acrescente a farinha e a canela. Misture bem.
Acrescente a manteiga e misture até ter consistência de areia molhada
Coloque numa forma de fundo falso untada , espalhe e com auxílio de uma colher faça com que ela fique bem compacta, subindo nas bordas
Leve ao forno pré aquecido por 10 minutos,
Num bowl misture o doce de leite com café e reserve.
Coloque suco de limão nas bananas para não oxidarem.
Retire a torta do forno, espere esfriar.
Coloque o doce de leite e cubra com as bananas em rodelas.
Leve para geladeira por 1 hora. Coloque chantili quanto baste antes de servir e polvilhe canela.
