Banoffee de café: Sobremesa britânica com um toque brasileiro

Receita: Café 3 corações
21 set 2025 às 11:00

Café 3 corações/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
5 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 100 gramas de manteiga sem sal derretida
  • 200 gramas de biscoito maltado ou maizena
  • 300 gramas de doce de leite
  • 1 colher de chá de farinha de trigo
  • 3 bananas nanicas cortadas em rodelas
  • 2 colheres de suco de limão
  • 50 ml de café coado
  • 1 colher de café de canela ( mais um pouco para polvilhar por cima do chantili)
  • Chantili quanto baste
Modo de preparo

Triture os biscoitos no liquidificador ou processador.

 

Coloque num bowl, acrescente a farinha e a canela. Misture bem.

 

Acrescente a manteiga e misture até ter consistência de areia molhada

 

Coloque numa forma de fundo falso untada , espalhe e com auxílio de uma colher faça com que ela fique bem compacta, subindo nas bordas

 

Leve ao forno pré aquecido por 10 minutos,

 

Num bowl misture o doce de leite com café e reserve.

 

Coloque suco de limão nas bananas para não oxidarem.

 

Retire a torta do forno, espere esfriar.

 

Coloque o doce de leite e cubra com as bananas em rodelas.

 

Leve para geladeira por 1 hora. Coloque chantili quanto baste antes de servir e polvilhe canela.

reino unido banoffee banana biscoito café sobremesa doce

