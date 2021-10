Berinjela defumada com almôndega vegetal e tahine

Descasque as berinjelas com a ajuda de um descascador, mantendo-as inteiras; leve-as ao forno a 240 graus por 20 minutos, até que fiquem moles.

Em 3 pratos, coloque as berinjelas (1 em cada) e amasse-as com a ajuda de um garfo, espalhando-as pelo fundo do prato.

Por cima, distribua as almôndegas já prontas.

Prepare um molho misturando o azeite, o tahine, o iogurte, o sal e a páprica.

Regue as berinjelas e almôndegas com o molho e por cima espalhe alguns brotos. Sirva com as torradas de pão.