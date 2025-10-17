Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sabor de Infância

Zero lactose, 100% sabor: biscoitinhos de goiabada que derretem na boca

Receita: Piracanjuba
17 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Receita Piracanjuba
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 90 min
20 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Diet
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 160g de Manteiga com Sal Zero Lactose em temperatura ambiente
  • 2 ovos
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • ¾ xícara (chá) de açúcar
  • Goiabada cortada em palitinhos
  • Açúcar de confeiteiro para salpicar
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha e a manteiga. Misture com a ponta dos dedos para formar uma farofinha;

Adicione os ovos batidos, a essência de baunilha e o açúcar na tigela com a farofinha e misture até formar uma massa homogênea;

Deixe descansar na geladeira por 30 minutos, coberta com plástico filme;

Abra a massa com um rolo. Use um cortador ou um copo para cortar no formato redondo e no meio de cada círculo coloque um pedacinho de goiabada. Una as pontas em cima, apertando suavemente;

Coloque os biscoitinhos em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180° por aproximadamente 8 minutos.

Cadastre-se em nossa newsletter

biscoito goiaba receita simples zero lactose

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas