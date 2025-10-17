Zero lactose, 100% sabor: biscoitinhos de goiabada que derretem na boca

Entre o doce e o salgado
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 90 min
|
20 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Diet
Em uma tigela, coloque a farinha e a manteiga. Misture com a ponta dos dedos para formar uma farofinha;
Adicione os ovos batidos, a essência de baunilha e o açúcar na tigela com a farofinha e misture até formar uma massa homogênea;
Deixe descansar na geladeira por 30 minutos, coberta com plástico filme;
Abra a massa com um rolo. Use um cortador ou um copo para cortar no formato redondo e no meio de cada círculo coloque um pedacinho de goiabada. Una as pontas em cima, apertando suavemente;
Coloque os biscoitinhos em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180° por aproximadamente 8 minutos.
