Sobrou pão? Faça bolinhas de ricota com manjericão na airfryer

1 - Em uma tigela, misture a ricota com a farinha de trigo, a gema, 1 colher de chá de sal e a pimenta-do-reino moída na hora. Adicione o manjericão, a cebolinha e a raspa de laranja à mistura.

2 - Divida a massa em 20 porções iguais e modele bolinhas com as mãos úmidas. Deixe as bolinhas descansar um pouco.

3 - No processador, moa o pão até obter uma farinha de rosca fina e misture ao azeite. Leve a mistura para uma tigela funda. Bata ligeiramente a clara do ovo em outra tigela funda.

4 - Pré-aqueça a airfryer a 200°C.

5 - Passe cuidadosamente as bolinhas de ricota na clara e na farinha de rosca.

6 - Acomode dez bolinhas na cesta e feche a airfryer. Ajuste o timer para 8 a 10 minutos. Asse até que estejam douradas. Asse o restante das bolinhas da mesma maneira.