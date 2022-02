Bolinho de arroz para fazer com as sobras

1- Em uma tigela, coloque o arroz cozido, os ovos, o cheiro-verde, sal e os temperos de sua preferência;

2- Misture tudo muito bem com uma colher e vá adicionando aos poucos a farinha, misturando a massa a partir desta etapa com as mãos, até dar o ponto de fazer bolinhas que não se desfaçam;

3- Com a medida de uma colher, faça diversos bolinhos e leve-os para fritar até que dourem;

4- Depois é só retirar e colocar em uma travessa com papel para absorver o excesso de gordura.