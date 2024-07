Bolinhos de feijão-preto com couve e calabresa

1 - No liquidificador, bata o feijão e o caldo na velocidade média por 2 minutos, ou até ficar homogêneo. Reserve.

2 - Em uma panela média antiaderente, frite a linguiça em fogo alto, na própria gordura, por 3 minutos, ou até dourar.

3 - Adicione o alho e a couve, e deixe por mais 2 minutos, ou até o talo da couve estar macio.

4 - Junte o feijão e mexa por 1 minuto. Misture, aos poucos, 5 colheres (sopa) da farinha de rosca e misture sem parar por 5 minutos, até ter uma massa que desgrude levemente do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar.

5 - Divida a massa em 20 bolas, passe-as pela farinha de rosca que restou e frite aos poucos, em imersão, em óleo não muito quente, até mudarem de cor. Escorra em papel-toalha e sirva.

Dica

As 2 xícaras (chá) de feijão com caldo dessa receita equivalem a cerca de 200 g de grãos de feijão já cozidos e 1 xícara (chá) do caldo de cozimento do feijão (200 ml).

Se preferir, faça a receita na air fryer: após passar pela farinha, disponha os bolinhos na cesta, pincele com azeite e asse a 180 graus, por 10 minutos, ou até dourarem.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Descubra como preparar um bolinho delicioso de feijão recheado com queijo

Faça essa receita deliciosa de bolinho de feijão com recheio de costelinha desfiada

Bolinho de feijoada recheado com couve e bacon