Bolo cremoso de chocolate com sopa de frutas vermelhas

Bater os ovos com as gemas e 100g de açúcar até ficar bem claro, adicionar ao chocolate já derretido com a manteiga e incorporar a farinha.

Em quatro formas individuais untadas, levar ao forno pré-aquecido a 160 graus por 15 minutos e reservar.

Bater as frutas vermelhas junto com 50g de açúcar. Servir a sopa fria sob o fondant de chocolate.

Guarnecer com frutas vermelhas frescas.