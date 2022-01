Bolo de casca de maçã com biscoito para um lanche delicioso

1 - Deixe as passas de molho no vinho tinto por 3 horas.

2 - Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar, as cascas da maçã e reserve.

3 - Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa.

4 - Em uma tigela grande, junte a farinha de trigo, fermento em pó, a farofa de biscoito, as maçãs, canela em pó e mexa bem.

5 - Adicione as nozes, as passas e mexa até envolver bem todos os ingredientes.

6 - Unte com manteiga ou margarina polvilhada com farinha uma forma com furo central. Coloque a massa e leve ao forno pré-aquecido (180 ºC) por cerca de 40 minutos.

7 - Tire o bolo do forno, espere amornar e desinforme. Peneire o açúcar e a canela por cima e sirva em seguida com sorvete de creme.





Dica

Para que a maçã não fique escura, acomode os cubinhos em uma tigela com água e gotas de limão.

Toque do Chef



Para que as uvas passas fiquem mais saborosas deixe de molho no vinho tinto na véspera.