Bolo de cenoura com calda de brigadeiro faz alegria de qualquer amante do chocolate

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 80 min
|
18 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Bolo de cenoura:
1 No copo do liquidificador, coloque as cenouras, a margarina, o óleo, os ovos e o açúcar.
2 Bata até obter uma mistura lisa.
3 Transfira para um bowl médio e adicione a farinha de trigo.
4 Misture bem com um batedor de arame e, por último, coloque o fermento.
5 Despeje a massa em uma assadeira untada com furo no meio de 22 cm de diâmetro e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 30 minutos ou até que, ao espetar o palito, ele saia limpo.
6 Deixe esfriar, desenforme e reserve.
Calda de brigadeiro:
1 Em uma panela média, adicione o leite condensado, o creme de leite, o chocolate meio amargo picado, o chocolate em pó e a margarina
2 Misture bem e leve ao fogo médio. Misture sem parar por 15 minutos ou até desgrudar do fundo da panela.
3 Deixe amornar e coloque por cima do bolo. Finalize com o granulado de chocolate.
4 Sirva em seguida.
