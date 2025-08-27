Pesquisar

CLÁSSICO RENOVADO

Bolo de cenoura com calda de brigadeiro faz alegria de qualquer amante do chocolate

Receita: Receitas Qualy
27 ago 2025 às 11:00

Qualy/divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 80 min
18 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • ¼ xícara (chá) de margarina sem sal em temperatura ambiente
  • 2 xícaras (chá) de cenoura crua, descascada e picada
  • ½ xícara (chá) de óleo
  • 4 ovos
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Calda de Brigadeiro
  • 2 latas de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • ½ xícara (chá) de chocolate meio amargo picado
  • 1 colher (sopa) de chocolate em pó
  • 2 colheres (sopa) de margarina sem Sal
  • ¼ xícara (chá) de granulado de chocolate
Modo de preparo

Bolo de cenoura:

 

1 No copo do liquidificador, coloque as cenouras, a margarina, o óleo, os ovos e o açúcar.

 

2  Bata até obter uma mistura lisa.

 

3  Transfira para um bowl médio e adicione a farinha de trigo.

 

4  Misture bem com um batedor de arame e, por último, coloque o fermento.

 

5  Despeje a massa em uma assadeira untada com furo no meio de 22 cm de diâmetro e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 30 minutos ou até que, ao espetar o palito, ele saia limpo.

 

6  Deixe esfriar, desenforme e reserve.

 

Calda de brigadeiro:

 

1  Em uma panela média, adicione o leite condensado, o creme de leite, o chocolate meio amargo picado, o chocolate em pó e a margarina

 

2 Misture bem e leve ao fogo médio. Misture sem parar por 15 minutos ou até desgrudar do fundo da panela.

 

3  Deixe amornar e coloque por cima do bolo. Finalize com o granulado de chocolate.

 

4  Sirva em seguida.

bolo Bolo de chocolate doce brigadeiro

