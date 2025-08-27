Bolo de cenoura com uma bela calda de chocolate

1 No copo do liquidificador, coloque as cenouras, a margarina, o óleo, os ovos e o açúcar.

2 Bata até obter uma mistura lisa.

3 Transfira para um bowl médio e adicione a farinha de trigo.

4 Misture bem com um batedor de arame e, por último, coloque o fermento.

5 Despeje a massa em uma assadeira untada com furo no meio de 22 cm de diâmetro e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 30 minutos ou até que, ao espetar o palito, ele saia limpo.