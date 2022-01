Bolo de cenoura e nozes com calda de tâmaras não tem glúten, nem lactose ou açúcar

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC por 10 minutos.

2 - Coloque os ingredientes secos em uma tigela grande e mexa.

3 - Junte as cenouras, as nozes e as uvas passas. Reserve.

4 - Em outro recipiente, misture o óleo de coco, a pasta de amêndoas, os ovos e a calda de tâmaras até obter um creme de textura lisa. Pode usar um processador de alimentos se preferir.

5 - Adicione as duas misturas e misture até incorporar bem.

6 - Coloque a massa em uma forma de buraco central média e leve a assar por volta de 35 minutos. Faça o teste do palito.

7 - Desenforme ainda morno e decore com calda e nozes.

Dicas da confeiteira Stella Maris, conhecida como Mamma:

As uvas passas podem ser trocadas por outra fruta seca ou fazer um mix. Assim como as nozes podem ser substituídas por um mix de oleaginosas.